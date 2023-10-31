انتخابات عامة لنقابة عمال وموظفي المطاحن في هذا التاريخ

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دان المجلس التنفيذي لنقابة عمال وموظفي المطاحن خلال إجتماع برئاسة بسام عساف، "المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأطفال غزة، وبضرب المستشفيات ودور العبادة" ، كما استنكر "الإعتداءات التي تطال بلدنا لبنان، والتهديدات بتوسيع هذه الاعتداءات"، وطالب "الهيئات النقابية العربية والدولية بالتحرك لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني والعمل والضغط على الحكومات المطبعة بفك التطبيع والضغط لإدخال المساعدات إلى غزة" .كما قرر المجلس التنفيذي "إجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي من الساعة الاولى ظهرا لغاية السابعة مساء يوم الإثنين 20 الحالي، في مركز النقابة – الكولا – بناية الزهيري - طابق " 3 " وفي حال عدم إكتمال النصاب، ستجري الانتخابات بمن حضر في جلسة ثانية يوم الإثنين 27 الحالي في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.