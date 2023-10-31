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لبنان

آخر التطوّرات في جنوب لبنان... "حزب الله" يستهدف موقع بليدا وإسرائيل تقصف حديقة إيران

Lebanon 24
31-10-2023 | 06:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" استهدف موقع البياض مقابل بلدة بليدا بعدّة صواريخ موجّهة، وأوقع إصابات في صفوف العدوّ الإسرائيليّ.
 
 
وأضافت أنّ الجيش الإسرائيليّ قصف حديقة إيران، وأطراف بلدة مارون الراس بالقذائف.
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