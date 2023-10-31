بالصور... حريق داخل مبنى صناعي في زوق مصبح

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل مستودع لطلاء السيارات وتصنيع مادة الطلاء يقع في الطبقة الارضية من مبنى صناعي في زوق مصبح-كسروان.

كما عملوا على تبريد رقعة منعاً من تجدده.

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وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.