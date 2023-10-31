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لبنان

بالصور... حريق داخل مبنى صناعي في زوق مصبح

Lebanon 24
31-10-2023 | 07:24
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل مستودع لطلاء السيارات وتصنيع مادة الطلاء يقع في الطبقة الارضية من مبنى صناعي في زوق مصبح-كسروان.
 
كما عملوا على تبريد رقعة منعاً من تجدده. 
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وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.  
 
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