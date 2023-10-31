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لبنان

ابراهيم عرض الاوضاع مع سفير بلجيكا

Lebanon 24
31-10-2023 | 07:28
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 استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفايك.
 
وتم عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة واحتمالات توسع الحرب نتيجة التطورات وخصوصا مع ارتفاع منسوب التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
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اللواء

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