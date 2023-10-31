ابراهيم عرض الاوضاع مع سفير بلجيكا

استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفايك.



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وتم عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة واحتمالات توسع الحرب نتيجة التطورات وخصوصا مع ارتفاع منسوب التوتر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.