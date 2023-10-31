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لبنان

"حزب الله" فاجأ قوة اسرائيليّة ظهر اليوم... استهدفها بالصواريخ وهذا مصير أفرادها

Lebanon 24
31-10-2023 | 07:41
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بالصواريخ الموجّهة ظهر اليوم، قوة إسرائيليّة كانت قد نصبت كميناً في تلة الخزان، في محيط موقع العاصي، وحقق إصابات مباشرة فيها، وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح".
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