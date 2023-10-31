وزير الزراعة: تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اولوية الاولويات

كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عبر منصة "اكس":

"تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة اولوية الاولويات. فكما كانت شتلة التبغ عنوان انتصاراتنا ، ستكون شجرة الزيتون رمزا لصمودنا وتجذرنا في الارض التي صنعت المعجزات".