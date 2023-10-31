Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اولوية الاولويات

Lebanon 24
31-10-2023 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1124794-638343578140764253.jpg
Doc-P-1124794-638343578140764253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عبر منصة "اكس":
 
"تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة اولوية الاولويات. فكما كانت شتلة التبغ عنوان انتصاراتنا ، ستكون شجرة الزيتون رمزا لصمودنا وتجذرنا في الارض التي صنعت المعجزات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-31
11:52 | 2023-10-31
11:47 | 2023-10-31
11:44 | 2023-10-31
11:41 | 2023-10-31
11:13 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24