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لبنان

بالصورة... "حزب الله" يقصف موقعاً إسرائيليّاً بالصواريخ الموجّهة

Lebanon 24
31-10-2023 | 08:36
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أفاد مراسل قناة "المنار" علي شعيب، أنّ "حزب الله" استهدف موقع المرج الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا بالصواريخ الموجّهة.
 
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