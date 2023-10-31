بري تابع مدى الجهوزية لمواكبة التداعيات عن تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والمناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة .وعرض أيضاً لتطورات الاوضاع والمستجدات خلال استقباله الوزير السابق غازي العريضي الذي غادر دون الادلاء بتصريح .وتابع بري ايضاً الاوضاع في الجنوب ومدى الجهوزية لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد الإعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية وذلك خلال استقباله محافظ الجنوب منصور ضو.