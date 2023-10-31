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لبنان

نواب تغييريون طالبوا ميقاتي بالدعوة الى اجتماع للحكومة

Lebanon 24
31-10-2023 | 08:54
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وجه النواب التغييريون كتاباً  اليوم الى رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي، طالبوه فيه بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد فوراً من أجل إقرار خطوات ملحّة من شأنها تعزيز صمود أهالي الجنوب على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
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وجاء في نص الكتاب:
"نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية المتزايدة عند الحدود الجنوبية للدولة اللبنانية،
 ونظراً للانهيار المالي والاقتصادي الحاصل في لبنان وانعكاسه على قدرات مؤسسات الدولة اللبنانية والشح في الموارد المتوفرة لدى البلديات للاستجابة لأي طارئ على المستوى البلدي،
 ونظراً لأهمية دعم مقوّمات صمود الأهالي في الجنوب الذين يتعرضون بصورة مستمرّة منذ ما يزيد عن الواحد وعشرين يوماً من اعتداءات العدوّ الإسرائيلية المتكررة،
فإننا نطلب منكم بوصفكم رئيساً لحكومة تصريف الأعمال دعوة مجلس الوزراء للانعقاد فوراً وذلك لإقرار ما يلي:
1-     صرف المستحقات المترتبة على الدولة اللبنانية لصالح البلديات بشكل عاجل في الأقضية الجنوبية المواجهة للعدو أي (حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور ) والاشتراط عليها بصرفها لدعم صمود ابناء هذه القرى المعتدى عليها وضمن هذا الاطار دون سواه ".
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