خطة الطوارىء لتأمين التعليم... الحلبي ترأس اجتماعاً تربوياً

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا تربويا، ضم رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، المدير العام للتربية عماد الأشقر، منسق عام المناهج جهاد صليبا، وفريق العمل التربوي والإداري والتكنولوجي والرقمي في المركز التربوي، في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي البير شمعون .

واطلع الوزير الحلبي من رئيسة المركز والوفد المرافق على الخطة الموضوعة لكيفية تأمين التعليم في حال تعاظم الأزمة الراهنة عسكريا .

وتم عرض مشروع مفصل عن منصة "مواردي" التي أنشأها المركز التربوي في ظل جائحة كورونا، والتي تتضمن موارد تربوية رقمية، وهذه المنصة تتولى إدارة المحتوى التعليمي الرقمي وهو متنوع بحسب مقتضيات المنهج اللبناني، ويستهدف كل الموارد التعليمية.

وأشارت رئيسة المركز إلى أن "هذه المنصة هي بتصرف الوزارة وفيها دروس ومواد تفيد المتعلم وتفيد المعلم في تحضير دروسه، وتحتوي موارد تمت بالتعاون مع شركاء تربويين. وقد حصلت هذه الدروس على موافقة المركز التربوي بعدما تمت عملية تدقيقها ومراجعتها وتعديلها بواسطة خبراء الهيئة الأكاديمية" .

وأشار الفريق الفني إلى "أن المركز التربوي خصص مكانا لمصنع الموارد الرقمية بالتعاون مع مشروع كتابي الثاني، ويبلغ عدد الدروس والوسائل التربوية الموضوعة على المنصة نحو عشرة آلاف، وهي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية".

من جهة ثانية، تم عرض المنهج المختصر الذي يمكن اعتماده في حالات الحروب والأزمات. وتمت مناقشة المحتوى بالتفصيل والاطلاع على كيفية الدخول إليه. وأعطى الوزير الحلبي توجيهاته "لكي يتم وضع دليل مختصر للموارد التي يحتاجها المتعلمون في كل الصفوف ، ويمكن الوصول إليها بصورة ميسرة" .