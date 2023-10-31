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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يغقوب ناغال، إن "الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء منطقة عازلة على بعد 4-5 كيلومترات، على حدوده الشمالية مع لبنان".وأضاف: "حزب الله يشكل تهديدا أكبر بكثير من حماس فهو أقوى بعشر مرات، قوة رضوان جسم يتم تدريبه فقط ليفعل ما فعلته حماس في الجنوب، أن يأتي ويدخل، ويحتل البلدات الإسرائيلية في الشمال".وتابع: "إذا اتخذنا إجراءات وقائية، فمن الممكن مباغتة قوة رضوان بهجوم، وسحق 70 إلى 80 بالمئة من قدراتها، وبالتالي الإضرار برغبتها في القيام بذلك". (سكاي نيوز)