Advertisement

لبنان

ميقاتي بحث مع ريزا في موضوع "خطة الطوارىء الحكوميّة"

Lebanon 24
31-10-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1124817-638343633108269132.jpg
Doc-P-1124817-638343633108269132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، قبل ظهر  اليوم في السرايا، وذلك في حضور مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وتم البحث في موضوع" خطة الطوارئ الوطنية" التي أعدتها"اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والازمات الوطنية" بالتعاون مع المنظمات الدولية.
Advertisement

وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2023-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2023-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2023-10-31
13:00 | 2023-10-31
12:55 | 2023-10-31
12:52 | 2023-10-31
12:41 | 2023-10-31
12:25 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24