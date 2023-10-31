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لبنان
ميقاتي بحث مع ريزا في موضوع "خطة الطوارىء الحكوميّة"
Lebanon 24
31-10-2023
|
09:30
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، قبل ظهر اليوم في السرايا، وذلك في حضور مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وتم البحث في موضوع" خطة الطوارئ الوطنية" التي أعدتها"اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والازمات الوطنية" بالتعاون مع المنظمات الدولية.
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وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر.
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