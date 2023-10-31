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لبنان

كلاس: وكأن كرسي الرئاسة الاولى لا أم لها

Lebanon 24
31-10-2023 | 09:58
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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس على منصة "اكس": "وكأن كرسي الرئاسة الاولى لا أم لها ... سنة اولى من الشغور في كرسي الرئاسة الاولى، والخوف ان يتحول الشغور الموسمي الى تعايش مع فراغ يطول".
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وأضاف: "في لبنان، شغور في الثقافة، شغور في السياسة، شغور في المواقف، شغور في المبادرات، شغور في الشعور الوطني ، شغور  في الحس الانساني ، شغور في التضامن المجتمعي ، شغور في التفكير، شغور في رفع الصوت وشغور في إدانة الشغور.والخطر القاتل، ان يتحول الشغور الى حالة دستورية  نعتاد عليها صافنين صاغرين صابرين".
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