السنيورة استقبل فرونتسكا.. وإشادة بمواقف غوتيريش

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.



واشاد السنيورة بالمواقف التي صدرت مؤخرا عن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تجاه حرب الابادة الجارية في غزة والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، اضافة الى القرار الاخير للجمعية العامة للامم المتحدة وضرورة تنفيذه من قبل اسرائيل التي تواصل عدوانها على المدنيين في غزة".

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