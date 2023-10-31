حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن دراجة نارية، أطلقا النار في الهواء، في محلة ساحة النجمة - طرابلس، وفرّا إلى جهّة مجهولة.



وقد تسبب اطلاق النار بحالة من الهلع بين المواطنين.