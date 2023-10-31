بالأسماء... إخلاء سبيل 3 موقوفين في حادثة بقاع صفرين - القرنة السوداء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين في ملف حادثة بقاع صفرين - القرنة السوداء، مقابل كفالة مالية، وهم: وسيم عباس، وليد عرابي، وأيمن ديب.

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