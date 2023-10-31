Advertisement

لبنان

الأضرار كبيرة... قصف إسرائيليّ يطال العديد من المنازل في الجنوب (صور)

Lebanon 24
31-10-2023 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1124834-638343669156073914.jpg
Doc-P-1124834-638343669156073914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تعرّضت بلدة مركبا الجنوبيّة لقصف إسرائيليّ عنيف، وقد أصابت القذائف عدداً من المنازل، ما تسبّب فيها بأضرار كبيرة.
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقصف موقع الراهب والأطراف الشرقية لبلدة مركبا (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
31/10/2023 20:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يقصف موقع المرج الإسرائيلي مقابل مركبا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
31/10/2023 20:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يطلق صاروخًا موجهًا نحو كتيبة "راميم" الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرد بقصف قرب بلدة "مركبا" (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/10/2023 20:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الاسرائيلي يقوم بقصف مدفعي على أطراف بلدة مركبا (أم تي في)
lebanon 24
31/10/2023 20:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24

مركبا

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2023-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2023-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2023-10-31
13:00 | 2023-10-31
12:55 | 2023-10-31
12:52 | 2023-10-31
12:41 | 2023-10-31
12:25 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24