سماع إطلاق نار كثيف في طرابلس... ما هو مصدره؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إطلاق النار والمفرقعات التي يُسمع صداها في طرابلس، مصدرها شارع الجديد في منطقة القبة.

وقالت مصادر إنّ أحد الأشخاص خرج من السجن.