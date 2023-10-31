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لبنان

سماع إطلاق نار كثيف في طرابلس... ما هو مصدره؟

Lebanon 24
31-10-2023 | 10:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إطلاق النار والمفرقعات التي يُسمع صداها في طرابلس، مصدرها شارع الجديد في منطقة القبة.
 
وقالت مصادر إنّ أحد الأشخاص خرج من السجن.
 
 
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