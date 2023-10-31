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لبنان

سقوط قذيفة إسرائيليّة قرب ملعب بلدة عين إبل

Lebanon 24
31-10-2023 | 11:13
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سقطت قذيفة إسرائيليّة في بلدة عين إبل - قضاء بنت جبيل، في الشارع العام، قرب الملعب، لكنها لم تنفجر، بحسب ما أعلنت مندوبة "لبنان 24".
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عين إبل

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