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لبنان

نداء من المفتي قبلان: إسرائيل سرطان يجب اقتلاعه

Lebanon 24
31-10-2023 | 11:44
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 وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء الى "العرب والمسلمين ولكل ضمير حي بهذا الكون: أنقذوا غزّة وأغيثوها، لأنَّ السكوت عن الإبادة الأميركية الأطلسية الصهيونية لغزة لعنة بحجم قتل الناس جميعا".
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وأضاف: للعرب أقول: المجرم الصهيوني بشراكة الأطلسي يرتكب أسوأ الفظاعات ببني جلدتكم ويفتك بأقدس مقدّساتكم وأشرف أعراضكم، وها هي إسرائيل ترتكب أفظع المذابح وأميركا وأوروبا تبرّر، واليوم ارتكب المجرم الصهيوني بمخيم جباليا مجزرة بحجم إبادة شرف العرب وفلسطين، وها هي الأشلاء تلطّخ السماء وتستغيث بشرفكم فأغيثوها، ولتسقط كل الخطوط الحمراء ولتنهض الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية دفاعاً عن شرفها وأعراضها وبني جلدتها بغزّة وفلسطين، وإسرائيل سرطان يجب اقتلاعه". 
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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