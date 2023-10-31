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لبنان

عبدالله وعلامة التقيا سفيري باكستان وسويسرا ووفدا من السفارة الأميركية

Lebanon 24
31-10-2023 | 11:52
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تابع رئيسا لجنتي الصحة النائب بلال عبدالله والعلاقات الخارجية النائب فادي علامة لقاءاتهما المخصصة لأدوية الأمراض المستعصية وأمراض السرطان.

والتقيا في مجلس النواب وفدا من السفارة الأميركية برئاسة المستشار جيمي أوميليا.
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كما زارا السفارة السويسرية واجتمعا مع سفيرة سويسرا ماريون ويشلت.

والتقى علامة وعبدالله ايضا السفير الباكستاني سلمان أشتر، وتم البحث في امكانية تقديم مساعدات دوائية الى وزارة الصحة، وبشكل خاص ادوية السرطان والامراض المستعصية.
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