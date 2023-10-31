من لبنان.. شكوى ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن

أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، أنهُ أوعز إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في إعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمداً بـ"حرق الأحراج والغابات اللبنانية".

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