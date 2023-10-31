Advertisement

لبنان

من لبنان.. شكوى ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن

Lebanon 24
31-10-2023 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1124880-638343748435378375.jpg
Doc-P-1124880-638343748435378375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، أنهُ أوعز إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في إعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمداً بـ"حرق الأحراج والغابات اللبنانية". 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:01 | 2023-10-31
15:29 | 2023-10-31
15:00 | 2023-10-31
14:57 | 2023-10-31
14:55 | 2023-10-31
14:42 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24