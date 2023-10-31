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لبنان

فيديو ينشره جيش العدو عن قصفٍ يطالُ لبنان.. هكذا إستهدف أحد المنازل!

Lebanon 24
31-10-2023 | 12:52
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بثّ جيش العدو الإسرائيليّ عبر حسابه على منصّة "إكس" مقطع فيديو يظهر إستهداف أحد المنازل السكنية في جنوب لبنان، زاعماً أنه قصف أيضاً خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الحدود اللبنانية.
 
ويُظهر الفيديو عملية القصف التي تمّت بواسطة طائرة مُسيرة، حيث بدا واضحاً الإستهداف الذي يمثل إعتداء صارخاً على الأراضي اللبنانية. 
 
ومساء اليوم الثلاثاء، أقدمَ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الثلاثاء، على قصف منطقة وادي العليق بين بلدتي البستان ومروحين - جنوب لبنان.
كذلك، إستهدف جيش العدو الأطراف الشمالية لبلدة عيترون، كما قصفَ أطراف بلدتي مركبا وشيحين.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال إنَّ "إسرائيل تتخذُ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها، بينما تُركز على شنّ الحرب على حركة حماس في قطاع غزّة". 
وتابع: "بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة على مقاتلي حزب الله". 
 
 
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