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لبنان
قبل قليل.. ماذا حصل فوق صيدا؟
Lebanon 24
31-10-2023
|
13:43
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ طائرة تجسس إسرائيليّة تُحلق بكثافة فوق مدينة صيدا وضواحيها وذلك على علوّ منخفض.
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كذلك، أفيد بأنّ الطيران التجسسي حلّق أيضاً فوق مُخيم عين الحلوة في المدينة.
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