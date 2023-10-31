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لبنان

فيديوهات جديدة لنصرالله تنتشر بكثافة.. شاهدوها الآن

Lebanon 24
31-10-2023 | 14:24
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله داخل مكتبٍ خاص به.
 
وتأتي تلك الفيديوهات في إطار التمهيد والترويج لكلمة نصرالله المرتقبة يوم الجمعة المقبل، حيث سيُطل الأخير في إحتفال لتكريم شهداء "حزب الله" الذين إرتقوا إبان المواجهات ضدّ العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
 
وتفاعل الناشطون بكثافة مع الفيديوهات المتداولة خصوصاً أنها أظهرت نصرالله وهو يكتب على أوراق غير معروفة المضمون، فيما بدا أيضاً أن أمين عام الحزب وضع إصبعه على الطاولة في إشارة إلى تحديد هدفٍ ما.
 
أحد المعلقين قال إن تلك الفيديوهات تتضمن لقطات من الأرشيف لكنها تعتبر أساسية في الحرب النفسية التي يخوضها "حزب الله" ضدّ العدو الإسرائيلي الذي ينتظر كلام نصرالله الجمعة في ظل العدوان القائم على غزة.
 
وخلال الأيام القليلة الماضية، استفاضت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الحديث عما قد يُعلنه نصرالله بشأن جبهة لبنان ضد إسرائيل وسط المعارك القائمة في غزة، مشيرة إلى أن هناك ترقباً كبيراً في تل أبيب لما قد يجري بعد الخطاب المُنتظر.
 
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