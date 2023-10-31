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لبنان

هؤلاء يقتربون من حدود لبنان وحولهم مواقع سريّة.. معلومة تكشف هويتهم!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-10-2023 | 15:29
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نشرَ موقع "hakolhayehudi" الإسرائيليّ، اليوم الثلاثاء، تقريراً زعمَ فيه وجود عدد من العمال من العرب عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث يعملون في مجال الزراعة. 
وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّ أولئك العمال يتجولون في المنطقة الحدودية، وذلك رغم مخاوف من إكتشاف مواقع سرية للجيش الإسرائيلي هناك.
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ولفت التقرير إلى أنّ المنطقة الحدودية مع لبنان مُعرضة لنيران "حزب الله"، كما أنها تتضمنُ مواقع خفية وسرية بجوار دبابات الجيش الإسرائيلي المخفية، وأضاف: "كذلك، يُحظر على على الجنود الإسرائيليين إحضار أجهزة محمولة إلى مواقعهم خوفاً من أن يسمح ذلك بكشف أماكنهم وتعرضهم لإطلاق النار من قبل حزب الله". 
وأوضح التقرير أنه "رغم الاعتبارات الأمنية والميدانية، فإنّ الجيش الإسرائيليّ لا يمنع العمال العرب من التنقل في المنطقة القريبة من المواقع".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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