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لبنان
ماذا قررت منصة "إكس" بشأن حساب "حزب الله" عليها؟
Lebanon 24
31-10-2023
|
16:01
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زعمَت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن منصة "إكس" أوقفت الحساب الرسمي الخاص بـ"حزب الله".
ووفقاً للصحيفة، فقد شكرت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك صاحب المنصة الملياردير إيلون ماسك على تلك الخطوة.
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(ترجمة لبنان24)
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