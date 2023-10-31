Advertisement

لبنان

خطوات إسرائيليّة تهزّ كفرشوبا.. كيف يبدو الوضع الآن؟

Lebanon 24
31-10-2023 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1124940-638343891979133650.jpg
Doc-P-1124940-638343891979133650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إلقاء قنابل مضيئة في أجواء منطقة كفرشوبا، كما نفذ أعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في محيط موقع السماقة العسكريّ، وذلك بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": العدو الإسرائيلي يقصف أحراج مزرعة بسطرة وأطراف بلدتي حلتا وكفرشوبا بالقذائف الفوسفوريّة
lebanon 24
01/11/2023 00:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصفٌ إسرائيليّ يطالُ وادي شبعا وأطراف شانوح في خراج بلدة كفرشوبا وسط تحليق كثيف للطيران الحربي المُعادي
lebanon 24
01/11/2023 00:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة على منطقة بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا
lebanon 24
01/11/2023 00:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
lebanon 24
01/11/2023 00:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24

كفرشوبا

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:02 | 2023-10-31
17:59 | 2023-10-31
17:56 | 2023-10-31
17:23 | 2023-10-31
16:30 | 2023-10-31
16:01 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24