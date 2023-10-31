خطوات إسرائيليّة تهزّ كفرشوبا.. كيف يبدو الوضع الآن؟

أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إلقاء قنابل مضيئة في أجواء منطقة كفرشوبا، كما نفذ أعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة في محيط موقع السماقة العسكريّ، وذلك بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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