مقدمات النشرات المسائيّة

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في اليوم الخامس والعشرين لطوفان الاقصى لاتزال غزة تحت النار مع اعلان اسرائيل رسميا الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب وبدء الهجوم البري الموسع ساندته غارة إسرائيلية وحشية على مخيمي جباليا والنصيرات أسفرت عن مجزرة بسقوط المئات بين شهداء وجرحى.وقابلت الهجوم عمليات لكتائب القسام الهجوم البري بعدد من العمليات وعملية هي الثالثة لجماعة أنصار الله الحوثية باطلاقها دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي.غزة الغارقة بدماء التسعة آلاف شهيد معظمهم من النساء والاطفال وجرح قرابة العشرين ألفا وتدمير اكثر من خمسين في المئة من الوحدات السكنية في القطاع تشهد عمليات جراحية على ضوء الهواتف النقالة للاطباء فيما دخول المساعدات اليها اكثر من خجول..وعلى الجبهة الجنوبية توسعت رقعة القصف المعادي بالقنابل الفوسفورية والضوئية تزامنا مع الهجوم البري في غزة في مقابل استهداف حزب الله دبابة ميركافا وقوة اسرائيلية وعمليات نوعية اخرىفيما زعم مستشار الامن القومي للاحتلال الإسرائيلي تساحي هنغبي ان إسرائيل تتخذ وضعا دفاعيا على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها بينما تركز على شن الحرب على (حماس) في قطاع غزة.أما في الداخل وعشية دخول لبنان السنة الثانية من الشغور الرئاسي في غياب اي بوادر او مبادرات للنزول عن شجرة التعطيل الممنهج للنظام الدستوري والمؤسساتي ستكون بيروت على موعد مع محطات تتصل بالوضع الميداني القائم على الحدود الجنوبية مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف الى بيروت للقاء كبار المسؤولين السياسيين وقائد الجيش العماد جوزاف عون ونقل رسائل الادارة الاميركية في شأن الحرب في غزة وخطر تمددها الى لبنان تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الفرنسي التي تمتد حتى الجمعة وهو اليوم الذي سيسجل محطة بارزة منتظرة من خلال اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تكريم (الشهداء على طريق القدس)واليوم شهد مجلس النواب جلسة للجان النيابية المشتركة ناقشت خطة الطوارئ الحكومية على وقع تصفيق النواب للنائب ملحم خلف الذي اقترح تحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس للبلاد وحيث اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن الجميع سيكون موحدا في حال تعرض لبنان إلى أي إعتداء شاكرا الحكومة على انجاز خطة الطوارئ.لم تتوانى وحشية العدو الإسرائيلي عن إستهداف الأطفال حتى وهم في رحم أمهاتهم حيث ارتكبت قواته أفظع المجازر في جباليا موقعة أكثر من 400 شهيد.اعتراض أميركي واضح على أي تهدئة تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبصراحة قالها البيت الأبيض: الوقت الآن ليس لوقف إطلاق النار.بحسب التصور الإسرائيلي الوقت الآن لتظهير صورة نصر بري هو في الواقع بعيد المنال رغم المحاولات المستميتة ورغم الحديث عن اجتياح بري شامل الا انه لم يتم الاعلان عن محاوره لاعتبارات إسرائيلية خاصة وفق ما برر جيش العدوفهل نحن أمام افلام (هولي وودية) جديدة من اخراج نتنياهو؟حتى الآن نجحت المقاومة الفلسطينية في استدراج جنود الإحتلال إلى كمائن الموت وحقول الرعب؟!كمائن واستهدافات يتكتم على حصيلتها جيش الإحتلال أو يلجأ إلى وصفة سحرية يتحول معها قتلاه في أرض المعركة إلى صرعى انقلاب دبابة هنا أو حادث عرضي هناك!!.وفي حادث ليس عرضيا أعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة آتية من اليمن في منطقة البحر الأحمر مؤكدة إسقاطها في إيلات.وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ المجنحة والبالستية والمسيرات على أهداف للعدو في الأراضي المحتلة.على الجبهة الجنوبية اللبنانية ظل الوضع على مستوى عال من السخونة كثف فيه العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الاراضي اللبنانية.إلا أن اللافت للانتباه أن القصف تجاوز خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حدود المواجهة التقليدية لتصل القذائف المعادية إلى أطراف بلدات بعيدة نسبيا مثل برعشيت وياطر.كما برز استرسال العدو في استخدام القذائف الفوسفورية على نحو ممنهج للقضاء على الثروة الحرجية والزراعية في المنطقة الحدودية.ارتباطا بما يجري عند الحدود الجنوبية إلتأمت اللجان النيابية في جلسة مشتركة خصصت لمناقشة خطة الطوارىء الوطنية الهادفة إلى تعزيز الجهوزية في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي.وعلى ضفاف الجلسة اقتراح نيابي يرمي إلى تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون والحؤول دون شغور موقعه.أما الشغور في سدة رئاسة الجمهورية فأتم عامه الأول من دون أن تلوح إي تباشير بانتخاب رئيس جديد.ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الارهابية في قطاع غزة، وهدفنا واحد: الانتصار." بهذه الكلمات أعلن قائد المنطقة الجنوبية للجيش الاسرائيلي أمر الهجوم للقوات البرية العاملة في غزة.ومع ان الهجوم يأتي بعد خمسة وعشرين يوما من القصف المدمر للقطاع فانه لن يكون نزهة للقوات الاسرائيلية، وخصوصا انها وضعت هدفا ليس من السهل تحقيقه هو: القضاء على حماس. علما ان عامل الارض والجغرافيا لمصلحة الفلسطينيين ، كما ان اسرائيل فقدت عنصر المفاجأة، وحماس استعدت كما يجب لمواجهة اي غزو بري اسرائيل. من هنا فان المعارك البرية ستطول مبدئيا، وخصوصا ان حماس لن تبقى لوحدها في ساحة المعركة.فالحوثيون في اليمن اعلنوا اطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمسيرات نحو اسرائيل وتوعدوا بمواصلة اطلاقها حتى توقف الهجوم على غزة.أما حزب الله فثمة انتظار لموقف امينه العام الجمعة المقبل، وهو موقف قد يتطور ويتغير وفق مسار المعركة البرية في غزة، من اليوم الى الجمعة المقبلفي هذا الوقت آلة الحرب الاسرائيلية تواصل استهداف المدنيين، وارتكاب المجازر بحقهم. وهو ما حصل اليوم في مخيم جبايلا ، اذ استهدف المخيم بستة قنابل زنة كل واحدة منها حوالى طن من المتفجرات، ما ادى الى تدمير حي سكني ، وسقوط 400 شخص ما بين قتيل وجريح.في لبنان، الجبهة الجنوبية تحافظ على سخونتها، لكنها لم تصل بعد الى حد الانفجار. فالقرار واضح حتى الان باحترام قواعد الاشتباك.اما في الداخل فقد عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لدراسة خطة الطوارىء الحكومية.اللافت ان الجلسة تحولت منصة ليطالب نواب المعارضة بوضع خطة لمنع لبنان من الانجرار الى الحرب، بدلا من وضع خطة لمواجهة نتائجها.في سياق آخر، تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية باقتراح لعقد جلسة لمجلس النواب ببند وحيد هو التمديد سنة واحدة لرتبة عماد ما يتيح التمديد سنة لقائد الجيش، وبرر نواب القوات الامر بانه لمنع اي اختلال في المؤسسة العسكرية يهدد الامن القومي للبنان.ومن ارض سبأ نبأ يقين، كهدهد سليمان حملته الصواريخ والمسيرات لتشفي صدور قوم مؤمنين، فاصابوا الهدف – على بعده – باتقان، واكدوا على الملأ وبدقيق الحسابات، اننا لغزة منتصرون ولمقاومتها داعمون ولعدوها مؤدبون، وما النصر الا من عند الله العزيز ..هم اهل اليمن العزيز الثابتون على مبدأ رفض الظلم، ومعاداة الصهاينة المحتلين نصرة للانسان والحق وانتقاما للمقدسات ..هي رسالة اليوم الجديدة التي دخلت على جبهات النضال المفتوحة، من غزة الابية الى الضفة المنتفضة، فالجنوب الصامد وصولا الى اليمن الثائر ..سيل من الصواريخ والمسيرات بعث به اليمنيون الى ايلات فاصابت اهدافها واستنفرت لمجابهتها الترسانة الاميركية المتأهبة في البحر ..لكن الرسالة وصلت ، واتبعها المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع، ان الحساب فتح والصواريخ ستتوالى ما دام العدوان متواصلا على الفلسطينيين ..عدوان حط اليوم في جباليا فكانت مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها أكثر من اربعمئة فلسطيني بين شهيد وجريح بحسب ما اكدت وزارة الصحة ، ولا من يسمع انين الاطفال والنساء المقتلين والمحاصرين والممنوعين من كل ماء ودواء على اعين الاشقاء والامم المتحدة..فيما الولايات المتحدة على غيها ناطقة رسمية باسم العدوان، تعلن بكل وقاحة رفضها لاي هدنة، وتعلن عبر اعلامها بداية المعركة البرية..معركة بدأها المحتل من محاور متعددة تركزت من شمال القطاع ووسطه، اعد لها المقاومون كل العدة، فاستقبلوه بلهيب نيرانهم، وزخات قذائفهم محققين اصابات مؤكدة في صفوفه، وان كان اعترف بجنديين قتيلين، فان عويل اعلامه ومحلليه يؤكد بيانات المقاومة التي تحدثت عن تكبيده خسائر فادحة بالعديد والعتاد..خسائر مؤكدة في مواقع عسكرية متعددة على مقربة من الحدود اللبنانية تكبدها الاحتلال ايضا بفعل صواريخ المقاومة الاسلامية التي تساقطت عليه دفاعا عن لبنان ونصرة لغزة، فمشت على طريق القدس املا بالوصول الذي يرونه بعيدا ونراه قريبا...الحرب طويلة جدا. هذا هو الاستنتاج الوحيد من مجريات العملية العسكرية البرية التي اطلقتها اسرائيل في قطاع غزة، والتي تجابه بمقاومة شرسة على اكثر من صعيد.اما التظاهرات المعترضة حول العالم، وحتى في داخل الكيان العبري، فضلا عن مواقف بعض المسؤولين الأمميين والدوليين، فتفعل فعلها بشكل تدريجي يرفع من نسبة الاحراج التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو، الذي اطلق امس مواقف تنم عن نية التمادي في الاجرام.وفي غضون ذلك، تتواصل الاتصالات حول صفقة محتملة لتبادل الاسرى، لا يزال التصلب الصهيوني يحول دون السير بها بشكل جدي.وفي لبنان، الوضع الجنوبي برمته معلق على كلمة شخص واحد، ينتظرها العالم أجمع، هو السيد حسن نصرالله. اما الملفات السياسية الداخلية، فلا تزال اسيرة الحلقة المفرغة، مع احتمال بسيط لخرق جدي في ملف قيادة الجيش، يتحدث عنه البعض وينفيه البعض الآخر، بعيدا من الالاعيب السياسية التي تظهر بعضها اليوم من خلال اقتراح قانون طرحه تكتل واحد في مجلس النواب.اما 31 تشرين الاول 2023، فيسجل ذكرى مرور عام كامل على الفراغ الرئاسي، بعد نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون.عام كامل، كان مليئا بالفراغ على كافة المستويات: سياسيا وميثاقيا واصلاحيا واقتصاديا وماليا، والاهم اخلاقيا، بين مختلف المكونات اللبنانية.عام كامل، لم يكن كافيا على ما يبدو، ليدرك اللبنانيون انهم اصحاب قرارهم، وأنهم قادرون متى عقدوا العزم واتحدوا، على انتشال بلادهم من الهوة، بلا حاجة الى اي مساعدة او تدخل، لا من قريب ولا من بعيد.في اليوم الخامس والعشرين على حرب غزة، يمكن اختصار المشهد كالتالي:اعلان الجيش الإسرائيلي خوضه "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع حماس، مع توسيع العمليات البرية.ضربة إسرائيلية لمخيم جباليا والشهداء والجرحى بالمئات.صواريخ ومسيرات في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر، واعتراض بصاروخ " آرو " (السهم).لغز الألغاز ما سيقوله السيد حسن نصرالله الجمعة. إعلام الحزب اقتصر قوله على أن الكلمة ستكون بمثابة "اعتزاز وافتخار بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس"، ما يعني أنها ستركز على شهداء الحزب الذي لامس عددهم الخمسين، وأهمية الأنتظار معرفة ما إذا كانت ستصل إلى سقف فتح جبهة الجنوب، أم يبقى الأمر مقتصرا على ما تشهده هذه الجبهة منذ خمسة وعشرين يوما.لبنان المنسي من عواصم القرار، منسي من سياسييه...فاليوم تكتمل سنة شغوره الرئاسي، وليس في الأفق ما يشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قريب.الحكومة حكومة تصريف أعمال، منذ انتخابات أيار 2022.فراغ متلاحق في المواقع القيادية اداريا وماليا وقريبا عسكريا إذا لم تبت مسألة قيادة الجيش قبل كانون الثاني موعد خروج قائد الجيش إلى التقاعد، وفي ظل عدم وجود رئيس للأركان.لم يحدث في تاريخ لبنان المعاصر، أن حصل هذا الكم من الفراغ، فإذا كان عفويا مصيبة، وإذا كان مخططا فالمصيبة أعظم.فراغ وبيئة حرب... خلطة كارثية للسرعة في وتيرة الانهيار!توغلت إسرائيل.. ولكن في عمق الدم الفلسطيني وحققت أهدافها المدنية بدقة فانتمت جباليا للمجزرة.ست قنابل بستة اطنان من المتفجرات ألقاها جيش الاحتلال على مربع سكني سواه بالارض فامتزجت الاجساد بالتراب وخسفت منازل مع عائلاتها الى تحت الركام استدعت اسرائيل عزرائيل الى جباليا فقبض على أرواح أكثر من أربعمئة شهيد بين طفل وأم ومنهم من استشهد داخل ارحام الامهات.وأما المصابون فوثقتهم الصورة بجراحهم البليغة وقد امتلأت بهم ممرات المستشفى الإندونيسي ومعهم وثقت الطواقم الطبية وهم يسعفون الجرحى على الأرض بما تبقى لهم من إمكانات.هول مذبحة جباليا أيقظ رعب المعمداني وبالجريمتين ختمت إسرائيل ملف التحقيق ووقعت على المحضر بقول وزير أمنها إيتمار بن غفير: نحن لا نتعامل بالإنسانية وبدماء على جبين الامم كان الامين العام لارفع منظمة دولية انطونيو غوتيرش يدلي بشهادة حق ويعلن ان ثلثي الضحايا في جباليا هم من الاطفال والنساء،وهذا مفزع إلى مذبحة جباليا انضمت النصيرات بمئة شهيد بقصف إسرائيلي ومعها مخيم الشاطىء ليظهر إعلان جيش العدو انطلاق المرحلة الثالثة.. على أجساد المدنيين بعد أن أصيب بحمى الخسارة عند أقدام القطاع شمالا وجنوبا وأمام تصدي المقاومين لجنوده وهم ينصبون له الكمائن ويخرجون له من الآبار والأنفاق يطلقون القنابل والرصاص والقذائف الصاروخية ويكبدونه الخسائر ويردونه إلى أعقابه ويعودون إلى قواعدهم سالمين...وبإطلالته الليلة كشف أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام عن إدخال عبوات تستخدم للمرة الأولى في المعركة ومن المسافة صفر ضد الدبابات.كما وكشف عن استخدام طوربيد "العاصف" الموجه ضد الأهداف البحرية وللمرة الأولى أيضا في المعركة ولا يزال الكثير في جعبة المقاومة وبشر نتنياهو وأركان حربه بأنهم سيجثون في نهاية المعركة على الركب.وإذ نفى أبو عبيدة رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراتهقال أبلغنا الوسطاء بأننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبتنا في عدم الاحتفاظ بهم .ووسط التخبط الإسرائيلي في الميدان والتصدع في بنيان الاحتلال السياسي يشرب بنيامين نتنياهو وجنرالات حربه أنخاب الدم من أجساد أطفال غزة لتسجيل صورة لنصر وهمي عند حدود القطاع حيث ما عاد الاجتياح البري لغز إسرائيل الكبير بل أصبح وهما إضافيا في معركة القضاء على حركة حماس.حاصرت غزة حصارها لسنوات لكنها اليوم وصلت إلى الرمق الأخير بقطع إمدادات الحياة عنها ومن لم يمت من أطفالها قتلا يموت عطشا فطالب الفريق الطبي النرويجي في القطاع إسرائيل بوقف القتل وإنتاج الموت وبفتح معبر رفح وذهب إلى مقام لم يصله أي زعيم عربي، فطالب الدول العربية بقطع الغاز والنفط عن الولايات المتحدة.وقال: ربما هذا سيوقف القصف فورا واتهم القوات العسكرية الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب...واحتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة قدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ب‍نيويورك استقالته.خمسة وعشرون يوما وآلة الحرب الإسرائيلية تفتك بغزة بترخيص وعقل مدبر أميركي قوامه وقف إطلاق النار في هذه المرحلة خطوة ليست بالمسار الصحيح بحسب ما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي.وعلى الوتر نفسه عزف وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن قائلا إن وقف إطلاق النار في غزة سيمنح حركة حماس فرصة لتكرار الهجمات على إسرائيل.وخلال جلسة في الكونغرس لطلب مساعدات لإسرائيل جاء الجواب لوزير الخارجية الأميركية من مواطنين أميركيين رفعوا بوجهه الاصابع الحمر وصرخوا: عار عليكم.وبموازاة خط النار المفتوح على جبهات رديفة وقوة إسناد المقاومة الفلسطينية من مسيرات اليمن مرورا بصواريخ العراق وصولا إلى لبنان فإن جبهة الجنوب وإن تمددت مساحات الاشتباك والقصف إلا أن قواعدها لا تزال ضمن الحدود المرسمة لها وعلى رمالها المتحركة توجهت الفيالق النيابية إلى ساحة النجمة لمناقشة خطة طوارىء قدمتها الحكومة في حال توسعت رقعة الحرب... فوقعت الخطة في كمين بين نارين: من يريد الرئاسة والحكومة أولا ومن يسابق الوقت قبل أن نقع في المحظور.