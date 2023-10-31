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لبنان

تحقيقات على خلفية "إخبارات"

Lebanon 24
31-10-2023 | 19:30
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تجري تحقيقات مع عناصر غير لبنانية على خلفية "إخبارات" بدور يصب في خدمة أهداف العدو، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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