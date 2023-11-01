Advertisement

لبنان

إسرائيل تُعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان.. وفيديو يوثق

Lebanon 24
01-11-2023 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1125024-638344167732554913.png
Doc-P-1125024-638344167732554913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية.

ووفق ما أوردت مواقع إسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي قصف مصدر إطلاق الصاروخ.
 
 
Advertisement
 
كما أفاد الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، باعتراض "جسم طائر مشبوه" فوق البحر الأحمر قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية.

ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس" تغريدة قال فيها: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي، قبل قليل، تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات".

وأضاف المنشور: "لم يشكل الجسم الذي تم اعتراضه أي تهديد على المدنيين، ولم يتم رصد أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".(سكاي نيوز)


لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-01
02:30 | 2023-11-01
03:15 | 2023-11-01
02:45 | 2023-11-01
02:37 | 2023-11-01
02:30 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24