إسرائيل تُعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان.. وفيديو يوثق

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية.



ووفق ما أوردت مواقع إسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي قصف مصدر إطلاق الصاروخ.

צה"ל הפיל טיל קרקע-אוויר שנורה מלבנון לעבר כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל. חיל האוויר תקף בתגובה את מקור הירי ואת החוליה ששיגרה אותו@rubih67 pic.twitter.com/z4oudttmiG — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2023 Advertisement

كما أفاد الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، باعتراض "جسم طائر مشبوه" فوق البحر الأحمر قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية.



ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس" تغريدة قال فيها: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي، قبل قليل، تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات".



وأضاف المنشور: "لم يشكل الجسم الذي تم اعتراضه أي تهديد على المدنيين، ولم يتم رصد أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".(سكاي نيوز)





