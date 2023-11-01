بعد اصابته أمس.. استشهاد ابن الـ 16 عاماً

إستشهد حسين عبدالله كوراني، (16 عاما) متأثراً بالجراح التي أصيب بها نتيجة الغارة التي أطلقها الجيش الاسرائيلي على بلدة ياطر الجنوبية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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