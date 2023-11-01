Advertisement

لبنان

بعد اصابته أمس.. استشهاد ابن الـ 16 عاماً

Lebanon 24
01-11-2023 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1125050-638344221340288132.jpg
Doc-P-1125050-638344221340288132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستشهد حسين عبدالله كوراني،  (16 عاما) متأثراً بالجراح التي أصيب بها نتيجة الغارة التي أطلقها الجيش الاسرائيلي على بلدة ياطر الجنوبية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصفٌ إسرائيليّ في هذه الأثناء يستهدفُ أطراف بلدة ياطر - جنوب لبنان (الوطنيّة للإعلام)
lebanon 24
01/11/2023 12:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي يطال منزلاً في ياطر الجنوبيّة.. هل من ضحايا؟
lebanon 24
01/11/2023 12:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي على محيط ياطر والقوزح وعيتا الشعب بمدفعية 155 ملم ومعلومات عن اصابات ببن صفوف المدنيين في عيتا الشعب
lebanon 24
01/11/2023 12:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى بقصف مربع سكني في الفالوجا في مخيّم جباليا
lebanon 24
01/11/2023 12:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

ياطر

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:32 | 2023-11-01
04:30 | 2023-11-01
06:32 | 2023-11-01
06:00 | 2023-11-01
05:32 | 2023-11-01
05:30 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24