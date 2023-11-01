29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد قصف عنيف ومتقطع ليلاً... هدوء يسود قرى القطاعين الغربي والأوسط
Lebanon 24
01-11-2023
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
يخيم الهدوء الحذر على طول الحدود الجنوبية بعد التوتر الذي شهدته ليلا وفجر اليوم، على وقع استمرار تحليق للطيران الحربي والمروحي فوق مناطق العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا امتدادا حتى سماء مرتفعات برغز مجرى الليطاني في البقاع الغربي.
Advertisement
ونفذت طائرة مسيرة فجرا غارة على بلدة ياطر واستهدفتها بأربعة صواريخ ما أدى إلى استشهاد الفتى حسين كوراني متأثرا بالجراح التي اصيب بها من جراء الغارة
واعلن الجيش الاسرائيلي ليلا انه اعترض صاروخا اطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة وتم قصف مصدر اطلاقه.
وكانت الحدود شهدت ليلا وحتى فجر اليوم مناوشات بين حزب الله والجيش الاسرائيلي تخللها استهداف الحزب بالصواريخ الموجهة مواقع وثكنات عسكرية للجيش الاسرائيلي المتاخمة للحدود.
وبث الإعلام الحربي في حزب الله الله ليلا مشاهد فيديو لهذه العمليات عند الحدود الجنوبية والإضرار التي لحقت بها.
في المقابل، رد الجيش الاسرائيلي بقصف عنيف بالطائرات المسيرة والقذائف المدفعية و الفوسفوريه البلدات الجنوبية ما ادى الى اشتعال الحرائق في الاحراج لاسيما في منطقة اللبونه جنوبي صور واصابة عدد من المنازل.
واعلنت الفصائل الفلسطينية ان اليوم الاربعاء هو يوم غضب في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان تضامنا مع غزة .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
14:57 | 2023-10-31
31/10/2023 02:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
14:20 | 2023-10-31
31/10/2023 02:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
10:13 | 2023-10-31
31/10/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
14:42 | 2023-10-31
31/10/2023 02:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما سيحدث وهكذا وصف "حزب الله"!
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما سيحدث وهكذا وصف "حزب الله"!
13:00 | 2023-10-31
31/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:32 | 2023-11-01
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: نحن مع خيار السلام أما قرار الحرب فهو في يدّ اسرائيل
04:30 | 2023-11-01
تقرير لـ"Responsible Statecraft": لماذا لا يريد حزب الله حرباً واسعة النطاق؟
06:32 | 2023-11-01
ميقاتي ترأس إجتماع "اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء"... هذا ما كشفه فياض عن التعرفة الجديدة
06:00 | 2023-11-01
المراوحة بإنتظار نصرالله... تل ابيب تذهب بعيداً
05:32 | 2023-11-01
في صيدا... دفعات جديدة من المازوت قدمها حزب الله لمحطات ضخ المياه
05:30 | 2023-11-01
وسط "قرع طبول الحرب".. هل بات التمديد لقائد الجيش "مسألة وقت"؟!
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
01/11/2023 12:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
01/11/2023 12:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
01/11/2023 12:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24