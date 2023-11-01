جولات مكثفة لنائب شاب تحضيرا لاستحقاق انمائي

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يقوم النائب ميشال المر بجولاتٍ مكثفة على عدد من الفعاليات وبلديات المتن الشمالي من أجل إعادة رص الصفوف والتحضير للإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة، بعدما أوكلت اليه العائلة مهمة إدارة هذه الإنتخابات في المتن من أجل الوصول الى إعادة ترشيح عمته السيدة ميرنا ابو شرف لرئاسة إتحاد بلديات المتن.وبحسب مصدر مواكب فان "الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة حزبية شرسة على رئاسة الإتحاد من حزبيين ومستقلين عارضين برنامج إنمائي وتطويري للمتن".وكان النائب المر كتب في تغريدة على منصةx :"متابعتنا للأوضاع العامة في المنطقة ووضع لبنان الحساس في المعادلة لا يمنعنا من متابعة شؤون أهلنا اليومية، فهمومهم وأوضاعهم جزء أساسي من يومياتنا، لا نتخلى عنه تحت أي ظرف".