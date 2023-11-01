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لبنان

العلاقة الثنائية ستتقدم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2023 | 02:30
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ينقل بعض المقربين من ثنائي مار مخايل، "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" أجواء جدية عن تطورات ايجابية طرأت على علاقة الطرفين بعد الخلاف الطويل والعميق الذي سيطر على علاقتهما الثنائية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن موقف رئيس "التيار" جبران باسيل، والتواصل الذي حصل بينه وبين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اختصر الكثير من المسافات بين الحزبين.
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وتعتقد المصادر انه بعد جلاء غبار المعركة الحالية، ستظهر علاقة الحزب بالتيار باطار مختلف عما كانت عليه في الاشهر الماضية، مما سينعكس على الاستحقاقات الدستورية المطروحة على الطاولة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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