الحطب بدل المازوت

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بالتزامن مع الاستعدادات لفصل الشتاء، يعاني عدد كبير من العائلات أوضاعًا معيشية صعبة.ففي البقاع مثلاً، يفيد الأهالي الذين يسكنون في مناطق تعلو عن سطح البحر 1250 مترًا وما فوق أنهم يحتاجون إلى برميل مازوت كل 15 يومًا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد نحو 190 دولارًا، وبالتالي فإن تكلفة ما يحتاجون له ستكون مرتفعة جدًا في ظل استمرار تدني الرواتب بالأخص للعاملين في القطاع العام.وفي هذا الإطار، تتجه غالبية العائلات إلى الاعتماد على الحطب مع العلم أن سعر الحطب مرتفع ايضا خصوصا في هذا الشتاء، حيث يفيد الاهالي ان سعر طن حطب السنديان يبلغ ما بين 200 و 250 دولارًا مع اختلاف سعر نقله حيث يتم نقل الحطب من مناطق بعيدة نتيجة الشح في المنطقة الذي سببه القطع العشوائي للغابات من دون أي رقابة.