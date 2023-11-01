29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحطب بدل المازوت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-11-2023
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالتزامن مع الاستعدادات لفصل الشتاء، يعاني عدد كبير من العائلات أوضاعًا معيشية صعبة.
ففي البقاع مثلاً، يفيد الأهالي الذين يسكنون في مناطق تعلو عن سطح البحر 1250 مترًا وما فوق أنهم يحتاجون إلى برميل مازوت كل 15 يومًا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد نحو 190 دولارًا، وبالتالي فإن تكلفة ما يحتاجون له ستكون مرتفعة جدًا في ظل استمرار تدني الرواتب بالأخص للعاملين في القطاع العام.
Advertisement
وفي هذا الإطار، تتجه غالبية العائلات إلى الاعتماد على الحطب مع العلم أن سعر الحطب مرتفع ايضا خصوصا في هذا الشتاء، حيث يفيد الاهالي ان سعر طن حطب السنديان يبلغ ما بين 200 و 250 دولارًا مع اختلاف سعر نقله حيث يتم نقل الحطب من مناطق بعيدة نتيجة الشح في المنطقة الذي سببه القطع العشوائي للغابات من دون أي رقابة.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
14:57 | 2023-10-31
31/10/2023 02:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
14:20 | 2023-10-31
31/10/2023 02:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
10:13 | 2023-10-31
31/10/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
14:42 | 2023-10-31
31/10/2023 02:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما سيحدث وهكذا وصف "حزب الله"!
Lebanon 24
عن "حرب لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما سيحدث وهكذا وصف "حزب الله"!
13:00 | 2023-10-31
31/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:32 | 2023-11-01
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: نحن مع خيار السلام أما قرار الحرب فهو في يدّ اسرائيل
04:30 | 2023-11-01
تقرير لـ"Responsible Statecraft": لماذا لا يريد حزب الله حرباً واسعة النطاق؟
06:32 | 2023-11-01
ميقاتي ترأس إجتماع "اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء"... هذا ما كشفه فياض عن التعرفة الجديدة
06:00 | 2023-11-01
المراوحة بإنتظار نصرالله... تل ابيب تذهب بعيداً
05:32 | 2023-11-01
في صيدا... دفعات جديدة من المازوت قدمها حزب الله لمحطات ضخ المياه
05:30 | 2023-11-01
وسط "قرع طبول الحرب".. هل بات التمديد لقائد الجيش "مسألة وقت"؟!
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
01/11/2023 12:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
01/11/2023 12:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
01/11/2023 12:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24