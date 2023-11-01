جولة باسيل... هل تقضي على حظوظ "القائد"؟

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ويقول المراقبون إنّ تخوّف باسيل من التمديد لقائد الجيش يأتي من خشيته في أنّ يبقى الأخير من ضمن المعادلة السياسيّة، وهو يُريد أنّ يُنهي ليس فقط ترشيحه، وإنّما دوره في المؤسسة العسكريّة أيضاً. ويعتقد رئيس "التيّار" أنّه، بإبعاد جوزاف عون عن قيادة الجيش، يكون قد أنهى حظوظه الرئاسيّة، وأزال إسمه من التداول السياسيّ والخارجيّ.في المقابل، كان "الثنائيّ الشيعيّ" من أكثر المتحمّسين للتمديد لعون، لكن ما أعلنه النائب السابق وليد جنبلاط، من أنّ مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا أبلغه أنّ حارة حريك لا تُريد "حشر باسيل"، خلط الأوراق، وقد لا يسير به "الحزب"، بعدما جال رئيس "الوطنيّ الحرّ" على القيادات السياسيّة، وقام بالتسويق لدعم "المقاومة"، إنّ حصلت أيّ حرب مع إسرائيل.ويرى المراقبون في هذا السياق، أنّ "حزب الله" لا يُريد أنّ يضغط على باسيل أكثر، فهو مستمرّ بدعم رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وكانت علاقته متوتّرة جدّاً مع ميرنا الشالوحي، ونجح مُؤخّراً في إصلاح ما خرّبته الرئاسة بينهما، وخصوصاً وأنّ البلاد على شفير حربٍ مع إسرائيل، و"المقاومة" بحاجة ماسة للتأييد من قبل الشارع المسيحيّ، كما كان الحال عليه في العام 2006.وفي موقف معاكس، فإنّ بعض الأفرقاء يرون أنّ وصول الشغور إلى الجيش، يُهدّد المؤسسة وأمن البلاد، في حين، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة النزوح من جهّة، وإمكانيّة الدخول في الصراع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ من جهّة ثانيّة. إلى ذلك، فإنّ الكثيرين لا يزالون يعتبرون أنّ جوزاف عون هو المرشّح الوسطيّ الأوفر حظاً، لأنّ بعض أعضاء نادي الدول الخمس المعنيّة بلبنان، يُحبّذون وصوله إلى بعبدا.ومن شأنّ تحرّك باسيل ضدّ التمديد لقائد الجيش، أنّ يدفع أفرقاء مسيحيين آخرين إلى التمسّك بإطالة ولاية عون على رأس المؤسسة العسكريّة. ويوضح مراقبون في هذا الإطار، أنّ العديد يُفرّقون بين إبقاء عون في موقعه، وبين انتخابه لرئاسة الجمهوريّة. لكن خلاف باسيل مع قائد الجيش، هو الذي يدفعه إلى رفض التمديد، وانتخابه في الوقت عينه.ويلفت المراقبون إلى أنّ رفض "حزب الله" التمديد لعون، مقابل تأييد باسيل لـ"المقاومة" في حال اندلعت الحرب مع العدوّ الإسرائيليّ، قد يكون بمثابة صفقة جديدة بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك، من خلال عدم تعطيل رئيس "التيّار" لجلسات الإنتخاب، إنّ توفّرت الظروف لوصول فرنجيّة إلى بعبدا، علماً أنّ باسيل أعلن في آخر مقابلة تلفزيونيّة معه، أتت بعد أيّامٍ قليلة من إجتماعه مع رئيس "المردة"، أنّ موقفه تجاه الأخير لم يتغيّر، وهو لن يقترع له. ويُضيف المراقبون أنّ الثمن الذي قد يكون أعطاه "الحزب" لباسيل، هو إسناد قيادة الجيش إلى فريق "الوطنيّ الحرّ"، وخصوصاً وأنّ الضاحية الجنوبيّة لم تقتنع بعد بضرورة إنتخاب مرشّحٍ وسطيّ.