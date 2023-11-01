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لبنان

نقيب أصحاب السوبرماركت: لبنان سيكون بحصار تام إذا تم إقفال المعابر البحرية

Lebanon 24
01-11-2023 | 03:15
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أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن المواد الغذائية متوفرة حتى الساعة ولكن في المستودعات والمصانع، مشيرًا إلى أنّ الصعوبة تكمن في إيصال هذه المواد إلى المواطنين  بسبب المخاوف من انقطاع المحروقات في حال اندلاع الحرب. 
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وعن التخزين داخل السوبرماركت بدلًا من المستودعات والمعامل، شدد فهد على ان السوبرماركت لا تعمد إلى التخزين بكميات كافية، لافتًا إلى أن الوضع المالي لا يسمح بذلك. 
 
وقال فهد: "الشركات الخاصة ستعمد إلى تأمين المحروقات لنقل موادها الغذائية بما ان خطة الحكومة للطوارئ لا تشمل السوبرماركت بكميات من المحروقات". 
 
وفي حال الحرب، أعلن فهد أنّ لبنان سيكون بحصار تام إذا تم إقفال المعابر البحرية.
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