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لبنان

تداعيات خطيرة لاستمرار التوتّر في الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2023 | 03:45
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أشار مصدر جنوبيّ، إلى أنّ استمرار التوتّر الأمنيّ مع إسرائيل، ستكون له تداعيات إقتصاديّة ومعيشيّة خطيرة على أهالي المناطق الحدوديّة، فهناك مصالح أقفلت، وموسم الزيتون الذي يستفيد منه الجنوبيّون بشكلٍ خاصّ، واللبنانيون بشكل عامّ، تأثّر كثيراً بسبب القصف الذي تتعرّص له الأراضي الزراعيّة.
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أضاف المصدر أنّ الطلاب من دون تعليم بسبب إقفال المدارس، ويتكبّد المواطنون مصاريف إضافيّة، بعدما نزحوا من بيوتهم، وقد اختار العديد منهم إستئجار المنازل مؤقّتاً.
وحذّر المصدر من أنّ إستمرار العمليّات العسكريّة من لبنان من جهة، والردّ الإسرائيليّ من جهّة أخرى، قد يُفجّر الوضع العسكريّ أكثر، وخصوصاً وأنّ "حزب الله" لم يعدّ الطرف الوحيد الذي يُوجّه ضربات عسكريّة للعدوّ.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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