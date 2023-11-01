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لبنان

المكاري بحث مع سفير قطر في العلاقات الثنائية

Lebanon 24
01-11-2023 | 04:43
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التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطورها، بالاضافة الى التطورات الراهنة.
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