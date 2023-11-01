المكاري بحث مع سفير قطر في العلاقات الثنائية

التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطورها، بالاضافة الى التطورات الراهنة.

Advertisement