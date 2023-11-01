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لبنان

في صيدا... دفعات جديدة من المازوت قدمها حزب الله لمحطات ضخ المياه

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:32
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واصل العمل الإجتماعي في "حزب الله" مبادرته من أجل المساعدة في تأمين المياه لأهالي مدينة صيدا، مقدما الدفعات الـ30 و ال31 و ال32 من المازوت عبر شركة الأمانة، خلال الأيام الماضية لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية - الاسماعيلية وحي المغارة - القريّة وصيدون في صيدا. 
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وتسلمت تلك المحطات 18000 ليتر من المازوت، وأشرف على عملية التسليم مسؤول شعبة عين الحلوة  علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.
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