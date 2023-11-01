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لبنان

أمين الجميّل استقبل السفير الفرنسي وعرضا لأوضاع المنطقة

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:08
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 استقبل الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة تعارف بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية في بيروت.
 
واطلع الجميل من مارغو على الموقف الفرنسي "الساعي لاحتواء الحرب واختصار المعاناة الانسانية، والعمل على تحييد لبنان والنأي به عن تداعيات الحرب"، إذ تخلل اللقاء، تبادل وجهات النظر في قضايا لبنان والمنطقة على "خلفية الأحداث الدامية في قطاع غزة".
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وأكد السفير الفرنسي "ثبات موقف بلاده الداعم للبنان سياسيا وانمائيا واجتماعيا".

من جهته، عبر الرئيس الجميل "عن ألمه لأحداث غزة وسقوط الضحايا المدنيين، واستعجل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا الليل الطويل"، ولفت الى "عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تلف لبنان وأهله".
 
كما حث المجتمع الدولي على "حماية لبنان من مخاطر الاقليم وقيام مرجعية دولية تضغط باتجاه اعادة الانتظام الى المؤسسات، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وملء الفراغات في مساحات الشغور المنذرة بمزيد من الاتساع".
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