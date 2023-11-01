يروّجون المخدرات في طرابلس والكورة.. هكذا قُبض عليهم!

صـــــدر عــــن المديريّـة العامـّة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:
"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-10-2023 في محلّة عابا - الكورة، من توقيف المدعو:
ج. ط. (مواليد عام 1992، لبناني)
وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:
/83/ غ. قائم من مادة الكوكايين
/238/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف
/88/ حبة مخدرة نوع "ريفوتريل"
/185/ حبة مخدرة نوع "ترامادول"
/243/ حبة مجهولة النوع
هاتف خلوي
وبالتاريخ ذاته، تمكنّت دوريّة من المكتب عينه في محلّتي الأرز والميناء- طرابلس من توقيف كلّ من اللبنانيَّين:
ع. ح. ب. (مواليد عام 1986)
س. ع. (مواليد عام 1983)
بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:
/76/ غ. قائم من مادة الكوكايين
/7/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"
/177/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف
/60/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"
هاتفين خلوييّن
والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".