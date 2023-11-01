Advertisement

لبنان

يروّجون المخدرات في طرابلس والكورة.. هكذا قُبض عليهم!

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1125188-638344416780726662.jpg
Doc-P-1125188-638344416780726662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـــــدر عــــن المديريّـة العامـّة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-10-2023 في محلّة عابا - الكورة، من توقيف المدعو:
Advertisement

ج. ط. (مواليد عام 1992، لبناني)
وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:

/83/ غ.  قائم من مادة الكوكايين
 /238/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف
/88/ حبة مخدرة نوع "ريفوتريل"
/185/ حبة مخدرة نوع "ترامادول"
/243/ حبة مجهولة النوع
هاتف خلوي

وبالتاريخ ذاته، تمكنّت دوريّة من المكتب عينه في محلّتي الأرز والميناء- طرابلس من توقيف كلّ من اللبنانيَّين:

ع. ح. ب. (مواليد عام 1986)
س. ع. (مواليد عام 1983)
بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:

/76/ غ. قائم من مادة الكوكايين
/7/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"
/177/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف
/60/ غ.  قائم من مادة "الماريجوانا"
هاتفين خلوييّن

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:32 | 2023-11-01
06:00 | 2023-11-01
04:30 | 2023-11-01
09:56 | 2023-11-01
09:44 | 2023-11-01
09:37 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24