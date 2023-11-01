يروّجون المخدرات في طرابلس والكورة.. هكذا قُبض عليهم!

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صـــــدر عــــن المديريّـة العامـّة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-10-2023 في محلّة عابا - الكورة، من توقيف المدعو:ج. ط. (مواليد عام 1992، لبناني)وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:/83/ غ. قائم من مادة الكوكايين/238/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف/88/ حبة مخدرة نوع "ريفوتريل"/185/ حبة مخدرة نوع "ترامادول"/243/ حبة مجهولة النوعهاتف خلويوبالتاريخ ذاته، تمكنّت دوريّة من المكتب عينه في محلّتي الأرز والميناء- طرابلس من توقيف كلّ من اللبنانيَّين:ع. ح. ب. (مواليد عام 1986)س. ع. (مواليد عام 1983)بتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:/76/ غ. قائم من مادة الكوكايين/7/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"/177/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف/60/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"هاتفين خلوييّنوالتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".