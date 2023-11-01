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لبنان

جمعية تجار لبنان الشمالي: لتأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:23
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عّبرت جمعية تجار لبنان الشمالي عن "بالغ استياءها واستنكارها الشديدين للأحداث الأليمة التي يشهدها قطاع غزة حاليًا". 

وقالت في بيان: "نحن كتجار، ندين بشدة العدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني العزيز، ونعّبر عن تضامننا الكامل معهم في هذه الأوقات العصيبة. إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية تتصاعد يومًا بعد يوم وتتسبب في سفك دماء الأبرياء الأطفال والنساء وكبار السن".
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وأضاف البيان: "إنَّ غياب العدالة والسلام في المنطقة يعمق هذه المأساة ويعزز حدتها، مما يعني أننا بحاجة ماسة لوقف العدوان القاتل والعمل على بناء جسور السلام والتفاهم بين الأطراف المعنية".

وناشدت الجمعية "المجتمع الدولي بشدة أن يتدخل فورًا لإنهاء هذا العدوان الوحشي وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني". وقالت: "يجب أن يأخذ المسؤولون القرار بعين الاعتبار أن كل صاروخ يسقط على غزة يقتل شخصًا بريئًا ويزعزع استقرار المنطقة بأكملها . لا يمكن للعالم أن يبقى صامتًا أمام هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".
 
ودعت المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان إلى "القيام بدورها في تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المتأثرين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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