خلف: الامتثال الى الدستور هو طلبنا

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صرح النائب ملحم خلف من مجلس النواب:" لم تعد أيامنا الا كوابيس تلاحقنا تدخل في يومياتنا وتهز وجداننا الذي يتدافع مع ضميرنا الذي لا يهدأ من ترويع الاطفال في فلسطين، ان سرعة عداد الموت اليومي خدر ضمير بعض مسؤولي الدول أمام مصالحها، فحياة طفل في العالم يهتز له الضمير. أما آلاف أطفال فلسطين فيطرح سؤالا بل الف سؤال. المطلوب العدالة لفلسطين.العدالة لفلسطين اليوم اليوم وليس غدا".أضاف :"أما في لبنان، عدونا متربص بنا، رغبته استدراجنا الى حرب لاطاقة لنا عليها، وشعبنا في الجنوب يدفع تكرارا فاتورة هذا العدوان، فالدعم كل الدعم لمن هو صامد في ارضه وفي بلدته وفي منزله، والدعم كل الدعم لمن اضطر ان ينزح ولمحافظ على كرامته.وقال خلف: "366 يوما و128 نائبا غائبين عن إنفاذ موجباتهم الدستورية، 366 يوما الشعب المقهور يستغيث بضمير 128 نائبا لاعادة بعض الثقة اليه لتخفيف معاناته اليومية لاعطائه بعض الاطمئنان الا يستحق شعبنا طمأنته من خلال إعادة انتظام الحياة العامة وإنتخاب رئيس للجمهورية".