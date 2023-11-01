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لبنان

بعدما وصلت إلى إسرائيل... صحيفة بارزة تكشف: هذه مهمّة القوّات الخاصة الأميركيّة في لبنان

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:56
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة نقلاً عن البنتاغون قوله إنّ "من مهام قواتنا الخاصة في إسرائيل، تنفيذ عمليات إجلاء محتملة من لبنان".
 
 
وأضاف البنتاغون وفق الصحيفة، أنّ "لا أدوار قتالية للقوات الأميركية الخاصة التي وصلت إلى إسرائيل".
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