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لبنان

مناطق جنوبيّة تتعرّض للقصف في هذه الأثناء... هكذا يبدو الوضع الأمني هناك

Lebanon 24
01-11-2023 | 08:15
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أفاد مراسل "المنار" علي شعيب، عن استهداف موقعين تابعين للعدوّ الإسرائيليّ، في المالكية والبياض، مقابل عيترون وبليدا.
 
 
إلى ذلك، قالت مندوبة "لبنان 24"، إنّ بلدتيّ عيترون وبليدا تتعرّضان لقصف إسرائيليّ.
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وأضافت أنّ دبابة "ميركافا" إسرائيليّة أطلقت قذيفتين سقطتا في خراج بلدة عيتا الشعب وفي خراج بلدة بيت ليف.
 
 
كذلك أشارت إلى سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مركز "اليونيفيل" في بلدة القوزح الجنوبية.
 
 
في موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي "قواتنا هاجمت خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية".
 
 
 
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