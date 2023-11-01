Advertisement

لبنان

قائد الجيش إستقبل السفير الاسباني.. وبحثٌ في الاوضاع جنوباً

Lebanon 24
01-11-2023 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1125210-638344453740937389.jpg
Doc-P-1125210-638344453740937389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الإسباني في لبنان Jesus I.Santos AGUADO، يرافقه الملحق العسكري العقيد José Luis Jiménez Garfano وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية، وتم تأكيد أهمية التنسيق بين الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
Advertisement
 
كما استقبل رئيس الهيئة الإدارية لحركة البيئة اللبنانية السيد فضل الله حسونة مع وفد، في حضور النائب شربل مسعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-01
12:27 | 2023-11-01
11:26 | 2023-11-01
11:25 | 2023-11-01
11:23 | 2023-11-01
11:07 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24