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لبنان

إنفجار ألغام في منطقة بئر شعيب

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انفجار بعض الألغام في منطقة بئر شعيب، عند أطراف بلدة ‎بليدا، بسبب إندلاع النيران في المنطقة بعد سقوط قذائف ضوئية إسرائيليّة في المحلة.
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