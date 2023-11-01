إنفجار ألغام في منطقة بئر شعيب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انفجار بعض الألغام في منطقة بئر شعيب، عند أطراف بلدة ‎بليدا، بسبب إندلاع النيران في المنطقة بعد سقوط قذائف ضوئية إسرائيليّة في المحلة.

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