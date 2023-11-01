مجلة "الأمن": قوة الوطن تكمن في تضامن شعبه

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أكدت مجلة "الأمن" التي تصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في إفتتاحية عددها الجديد أن "قوة الوطن تكمن في تضامن شعبه، لأنه على مرِّ التاريخ، أظهرت التجارب والأزمات والمِحن أنَّ الوطن يبقى قويًّا متماسكًا ومتَّحدًا طالما بقي شعبه متضامنًا وموحَّدًا، فيما أظهرت الوقائع، في المقابل، أن تفتُّت وتشرذم وانحلال أي وطن مردُّه إلى عزف كل فئة على ليلاها معزوفة الفِرقة والانقسام والخصام وحتى العداوة!".وأضاف المقال: "في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن والمنطقة، توجّب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والإلتزام بمصلحة الدولة ومصلحة المواطنين. فقد صارت الخلافات الداخلية مغيّبة عن الميدان السياسي لأن الأنظار منشدّة الى الميدان العسكري القريب من حدودنا. وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على الوحدة في المواقف والتضامن في سبيل الأمان الداخلي. من هنا، علينا أن نفكّر مليًا أن عبارة الوطن أولاً ليست عبارة إنشائية بقدر ما هي تعبير دقيق وخريطة مسار".وتابع: "الوطن أولاً عبارة صحيحة للقوة التي تجعل الوطن، أي وطن أقوى في وجه الأعاصير والملمّات. إنها روح الشعب الواحدة الموحّدة وتضامنه الذي لا تفتّته أزمات. والتاريخ شاهد".